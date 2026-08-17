Corning Aktie 921667 / US2193501051
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17.08.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Hausse bei Corning am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 174,92 USD.
Das Papier von Corning legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,4 Prozent auf 174,92 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'757 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 176,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,22 USD. Zuletzt wechselten via New York 752'659 Corning-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,15 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.08.2025 bei 63,38 USD. Abschläge von 63,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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