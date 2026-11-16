Die Corning-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 10,7 Prozent auf 106,69 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 105,44 USD. Bei 107,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 590'387 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 60,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (77,41 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,44 Prozent.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 USD ausgeschüttet werden. Corning liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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