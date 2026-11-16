Corning Aktie News: Corning fällt am Nachmittag tief

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 10,4 Prozent auf 107,05 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'455 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 106,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,21 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 258'674 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 153,51 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,69 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,41 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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