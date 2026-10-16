Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Corning

Um 20:26 Uhr ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 133,31 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'649 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 132,93 USD. Bei 136,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 628'590 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 103,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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