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Corning Aktie 921667 / US2193501051

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16.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning verbilligt sich am Nachmittag

Corning Aktie News: Corning verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Corning gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 135,13 USD.

Corning
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 135,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Bei 132,95 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 295'367 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 100,83 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 42,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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