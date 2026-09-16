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16.09.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning reagiert am Mittwochabend positiv

Corning Aktie News: Corning reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 146,84 USD zu.

Corning
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 146,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 147,82 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,50 USD. Zuletzt wurden via New York 488'258 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,81 Prozent. Am 18.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,13 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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