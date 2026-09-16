Corning Aktie News: Corning steigt am Mittwochnachmittag

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 145,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'600 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 147,82 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 186'043 Stück.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 85,94 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 91,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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