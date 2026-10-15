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15.10.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Abend mit Kursabschlägen

Corning Aktie News: Corning am Abend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 134,58 USD.

Corning
110.84 CHF -1.73%
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Um 20:26 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 134,58 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'719 Punkten realisiert. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,83 USD nach. Bei 135,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'110'039 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 101,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 42,48 Prozent Luft nach unten.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3.86 Mrd. USD umsetzen können.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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