Corning Aktie News: Corning verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 135,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'702 Punkten steht. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 132,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 135,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 425'683 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 50,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 74,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Corning.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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