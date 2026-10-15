Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’313 1.3%  SPI 20’180 1.1%  Dow 52’025 0.8%  DAX 25’328 0.1%  Euro 0.9292 -0.3%  EStoxx50 6’154 -0.6%  Gold 4’158 1.3%  Bitcoin 67’685 -0.3%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
LVMH-Aktie: Frühere Louis-Vuitton-Kader in Betrugsprozess freigesprochen
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

Corning Aktie 921667 / US2193501051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Corning Aktie News: Corning verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 135,29 USD.

Corning
113.20 CHF -5.73%
Kaufen Verkaufen

Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,0 Prozent auf 135,29 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'702 Punkten steht. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 132,83 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 135,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 425'683 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 50,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 74,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Corning.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Corning Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten