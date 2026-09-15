Corning Aktie 921667 / US2193501051
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15.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Im New York-Handel kam die Corning-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,46 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Corning-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 143,46 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'586 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 147,18 USD. In der Spitze büsste die Corning-Aktie bis auf 142,63 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 145,45 USD. Zuletzt wechselten via New York 701'651 Corning-Aktien den Besitzer.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 47,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,17 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 46,91 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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