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15.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag im Aufwind

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Corning
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Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 144,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 147,18 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257'314 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 271,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 46,65 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 76,17 USD. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 47,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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