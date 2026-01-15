Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,2 Prozent auf 94,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'963 Punkten notiert. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,98 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 92,00 USD. Bisher wurden via New York 379'117 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 96,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 2,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 150,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.10.2025. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 28.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

