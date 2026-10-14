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14.10.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning bricht am Mittwochabend ein

Corning Aktie News: Corning bricht am Mittwochabend ein

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 140,15 USD.

Corning
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 5,6 Prozent auf 140,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'705 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 139,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 145,00 USD. Zuletzt wurden via New York 641'842 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 93,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 81,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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