Corning Aktie News: Corning fällt am Montagabend tief

Die Corning-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 12,6 Prozent auf 145,49 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 144,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,77 USD. Bisher wurden heute 1'826'482 Corning-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,38 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 86,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2025 bei 75,79 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 91,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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