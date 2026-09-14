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14.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Corning

Corning Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Corning

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,7 Prozent bei 151,88 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 8,7 Prozent im Minus bei 151,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,20 USD aus. Bei 149,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 481'060 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 78,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 75,79 USD am 13.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 50,10 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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