Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Freitagabend fester

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 165,07 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 167,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,68 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 662'468 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2025 auf bis zu 63,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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