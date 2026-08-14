Corning Aktie 921667 / US2193501051
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14.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Freitagnachmittag stark gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 167,51 USD.
Die Corning-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 167,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 167,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386'659 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. 62,01 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 63,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 62,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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