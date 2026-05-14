Corning Aktie 921667 / US2193501051
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14.05.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Anleger greifen bei Corning am Abend zu
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 208,90 USD nach oben.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 208,90 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'500 Punkten notiert. Bei 210,37 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,45 USD. Bisher wurden heute 922'175 Corning-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 211,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.05.2025 auf bis zu 46,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 USD belaufen. Am 28.04.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD gegenüber 0,18 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.14 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 04.08.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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