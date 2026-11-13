Corning Aktie News: Corning am Abend mit Abschlägen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 114,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,62 USD aus. Bei 117,92 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 510'467 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,41 USD ab. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Corning veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,50 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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