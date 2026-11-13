Corning Aktie News: Corning mit herben Abschlägen am Nachmittag

Die Corning-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 112,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'506 Punkten notiert. Bei 112,48 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 185'750 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 140,69 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,41 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 4.10 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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