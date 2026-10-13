Corning Aktie News: Corning behauptet sich am Dienstagabend

Mit einem Wert von 147,18 USD bewegte sich die Corning-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'805 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Corning-Aktie bei 147,30 USD. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 141,46 USD nach. Bei 143,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 658'585 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 84,39 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 47,40 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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