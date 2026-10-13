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13.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit Abschlägen

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt ging es für die Corning-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 146,08 USD.

Corning
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 146,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'803 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 141,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 143,18 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 303'594 Stück.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 88,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Corning-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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