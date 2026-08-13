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13.08.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Mit einem Wert von 167,46 USD bewegte sich die Corning-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Corning
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Corning-Aktie im New York-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 167,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'813 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 168,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 164,85 USD. Mit einem Wert von 166,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 238'967 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 62,06 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,38 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,15 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 USD belaufen. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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