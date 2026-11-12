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12.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Donnerstagabend leichter
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 119,19 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 119,19 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'609 Punkten steht. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 112,74 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 548'158 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 127,69 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 USD je Corning-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.86 Mrd. USD im Vergleich zu 4.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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