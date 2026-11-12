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12.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 116,34 USD ab.
Der Corning-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 116,34 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'591 Punkten steht. In der Spitze büsste die Corning-Aktie bis auf 112,74 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 323'073 Stück.
Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 133,26 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 77,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,46 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent auf 4.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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