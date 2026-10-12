Corning Aktie News: Corning fällt am Abend tief

Die Corning-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,5 Prozent auf 146,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 146,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 703'614 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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