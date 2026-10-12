Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 150,57 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 149,70 USD. Bei 153,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 194'357 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 80,24 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,59 Prozent.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mrd. USD im Vergleich zu 3.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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