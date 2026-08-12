Corning Aktie News: Corning zieht am Abend deutlich an

Um 20:26 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 167,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 169,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 586'840 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 62,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 63,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 62,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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