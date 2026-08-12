Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.08.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning zieht am Abend deutlich an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 167,42 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 167,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 169,82 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 586'840 Corning-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 62,10 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 63,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 62,14 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Corning Aktie News: Corning zieht am Abend deutlich an (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Corning am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.