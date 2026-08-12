Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 166,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'751 Punkten liegt. Bei 169,82 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 168,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 328'981 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,38 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 163,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,54 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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