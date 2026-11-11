Corning Aktie News: Corning zieht am Mittwochabend deutlich an

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 8,9 Prozent im Plus bei 122,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Bei 123,80 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 120,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 629'084 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 122,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 27.10.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,50 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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