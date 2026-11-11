Corning Aktie News: Corning zündet am Nachmittag Kursrakete

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 5,8 Prozent auf 118,60 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,00 USD aus. Mit einem Wert von 120,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242'029 Stück gehandelt.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 128,82 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,50 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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