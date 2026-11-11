|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von Corning gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 118,60 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 5,8 Prozent auf 118,60 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,00 USD aus. Mit einem Wert von 120,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242'029 Stück gehandelt.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 128,82 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,50 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,37 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
11.11.26
|Corning Aktie News: Corning zieht am Mittwochabend deutlich an (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Corning Aktie News: Corning zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: Corning gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.