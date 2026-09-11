Corning Aktie 921667 / US2193501051
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11.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning schiebt sich am Abend vor
Die Aktie von Corning zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 166,90 USD.
Das Papier von Corning legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 166,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 168,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 165,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 448'423 Corning-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 62,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 74,60 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 123,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je Corning-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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