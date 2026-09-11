Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 165,69 USD.
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 165,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 168,77 USD. Bei 165,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 205'211 Corning-Aktien umgesetzt.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 38,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 74,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Corning Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Corning (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.