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11.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 165,69 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 165,69 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 168,77 USD. Bei 165,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 205'211 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 38,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 74,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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