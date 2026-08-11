Corning Aktie News: Corning zieht am Dienstagabend an

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 159,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'727 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 161,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 159,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 478'047 Corning-Aktien den Besitzer.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 70,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 151,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 USD belaufen. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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