Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 160,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 161,75 USD zu. Bei 159,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 264'692 Corning-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. 68,92 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 63,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 60,55 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,65 Prozent auf 4.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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