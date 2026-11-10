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10.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Dienstagabend mit Kurseinbussen
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 111,54 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 111,54 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'507 Punkten liegt. Die Corning-Aktie sank bis auf 110,15 USD. Bei 113,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 390'033 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 58,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 USD belaufen. Am 27.10.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,50 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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