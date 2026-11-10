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10.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 113,96 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 113,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 112,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 113,62 USD. Bisher wurden via New York 149'182 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 138,15 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,41 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 32,07 Prozent Luft nach unten.
Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 USD belaufen. Corning veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.86 Mrd. USD – ein Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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