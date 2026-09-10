Corning Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Corning

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 164,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'590 Punkten notiert. Die Corning-Aktie sank bis auf 163,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 468'639 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,82 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,90 USD am 11.09.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 125,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 USD ausgeschüttet werden. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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