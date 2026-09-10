Corning Aktie 921667 / US2193501051
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10.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 164,51 USD abwärts.
Die Corning-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 164,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'603 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 163,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 193'775 Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 39,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,90 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Corning gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,65 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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