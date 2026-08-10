Corning Aktie 921667 / US2193501051
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10.08.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning am Abend tiefer
Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 161,10 USD.
Die Corning-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 161,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 159,84 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,98 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 736'480 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 68,46 Prozent wieder erreichen. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 63,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,66 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,65 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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