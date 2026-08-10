Corning Aktie News: Corning am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 165,29 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 161,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,98 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 368'749 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 64,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 160,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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