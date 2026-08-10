Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 165,29 USD.
Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 165,29 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 161,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,98 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 368'749 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gewinne von 64,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 63,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 160,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Corning Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.