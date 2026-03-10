Corning Aktie News: Corning am Abend stark gefragt

Das Papier von Corning legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,6 Prozent auf 136,26 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'791 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 139,62 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,97 USD. Bisher wurden heute 1'925'650 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 162,06 USD erreichte der Titel am 26.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 18,93 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 72,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.01.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.22 Mrd. USD gegenüber 3.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Corning am 05.05.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,09 USD je Aktie.

