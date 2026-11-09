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09.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning bricht am Abend nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 11,0 Prozent auf 114,79 USD.
Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,0 Prozent auf 114,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 115,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,73 USD. Bisher wurden heute 625'451 Corning-Aktien gehandelt.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 136,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 77,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 32,56 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,41 Prozent auf 4.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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