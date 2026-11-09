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09.11.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Montagnachmittag im Bullenmodus
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 9,9 Prozent auf 113,70 USD zu.
Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 9,9 Prozent im Plus bei 113,70 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'516 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 113,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,73 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322'543 Stück gehandelt.
Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 138,69 Prozent zulegen. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 USD aus. Corning veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.86 Mrd. USD – ein Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 4.10 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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