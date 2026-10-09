Corning Aktie 921667 / US2193501051
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09.10.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning schiebt sich am Abend vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Corning. Zuletzt wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 156,81 USD nach oben.
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 156,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'812 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 159,12 USD. Bei 156,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 466'806 Corning-Aktien.
Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 73,06 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 77,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,17 USD. Am 28.07.2026 lud Corning zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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