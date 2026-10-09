Corning Aktie News: Corning am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Corning-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 152,68 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,12 USD an. Bei 151,24 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,47 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 243'083 Stück gehandelt.

Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 43,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,17 USD je Corning-Aktie. Corning gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 26.10.2027 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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