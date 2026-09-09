Corning Aktie 921667 / US2193501051
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09.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning zieht am Abend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Corning. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 168,38 USD.
Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 168,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'642 Punkten notiert. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,00 USD. Mit einem Wert von 168,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 734'228 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 37,95 Prozent niedriger. Am 10.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 71,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,39 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mrd. USD im Vergleich zu 3.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 USD je Corning-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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