Corning Aktie News: Corning am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 168,64 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,00 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 369'495 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 60,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4.51 Mrd. USD gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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