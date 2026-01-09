Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Freitagabend mit Kursplus

Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,90 USD zu.

Die Corning-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 85,90 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'973 Punkten steht. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 86,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,33 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 251'305 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 96,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,46 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,14 USD. Corning veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 28.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

