Corning Aktie News: Corning fällt am Abend tief

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 154,50 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. In der Spitze büsste die Corning-Aktie bis auf 152,60 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 157,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 711'279 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 43,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Mit Abgaben von 49,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.51 Mrd. USD – ein Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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